Toitumisekspertide plaan, kuidas pühade ajal kõht lamedaks saada

Toitumisnõustajad on pakkunud välja asjaliku plaani, kuidas kõht jälle lamedaks saada, nii et ei peaks paastuma, aga ühtlasi saaks toidunaudingutest ka rõõmu tunda.

1. Pidusöögijärggne hommikusöök

Üliküllusliku ja ebatervisliku õhtusöögi järel tuleks vältida üldjoontes järgmist: tööstuslikult töödeldud toiduaineid, suhkrut ja alkoholi. Sest viimased on nagu loodud väikse kõhukese tekkeks. Kõige parem on alustada hommikut pärast jõulupidu sooja sidruniveega: see ergutab tõhusalt seedimist ja aitab kiiremini mürkainetel kehast väljuda. Lisaks toimib see ka ülemäärasest alkoholist põhjustatud ülihappesuse vastu. Ideaalne lameda kõhu hommikusöök sisaldab palju valku, näiteks munapuder on ideaalne. See varustab keha tervislike proteiinidega ja asendamatute rasvapetega. D-vitamiin ja vitamiin B12 toetavad ka rasvapõletust. Kõrvale sobib kõige paremini roheline tee, mis mõjub samuti hästi ainevahetusele ja sisaldab palju antioksüdante.

2. Näljaatakkide vastu

Kui kontoris tuleb ennelõunal suur näljapaistetus peale, tuleks esmalt sooja ingveriteed juua. See on looduslik isupärssija ja kui sellest jääb ikka veel väheks, siis on pekaanipähklid ideaalne vahepala, mis stabiliseerib veresuhkrutaset, hoiab kõhu täis ja on väga vitamiinirikas.

3. Täiuslik lõuna

Lõunaks sobib eriti hästi spargel, et taljet tuunida. Rohelises köögiviljas on palju kiudaineid, mis soodustavad tervet soolefloorat ja tal on ka veetustav toime — eelmise õhtu mürgid saab kiiremini välja. Spargel lõhega soodustab rasvapõletust, rakuainevahetust on põletikuvastane ja mõjub nahale hästi. Peohooaja suhkrupommid jätavad endast sageli jälje just mõne vistrikuga.

4. Tervislikud vahepalad pärastlõunal

Pärastlõunal võiks taas kord paar pähklit põske pista. Või ka artišokke süüa. Esmapilgul kõlab see viimane ehk veidi kummaliselt, aga tänu mõruaine tsünariinile leevendab just see köögivili nii ebameeldivat raskustunnet kõhus kui kõhuvalusid.

5. Puhitusevastane õhtusöök

Õhtuti võiks juua võililleteed: see ravimtaim veetustab ja mürgitustab maksa, mis omakorda soodustab saledat keha.