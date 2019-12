10 üllatavat viisi, kuidas talv su libiidot mõjutab

1. D-vitamiini vähesus võib kaasa tuua erektsioonihäired

Talvine vähene valgus võib avaldada mõju mehe võimekusele erektsiooni saada ning hoida, sest päikesest saadava D-vitamiini tase veres langeb ja seda seostatakse erektsioonihäiretega. Lisaks tasub mainida, et mida madalam vitamiini tase on, seda raskemini võib see häirumus avalduda.

2. Hooajaline depressioon mõjutab libiidot

Paljud inimesed Eestis põevad hooajalist depressiooni, mis avaldub eriti tugevalt pimeda aja saabudes. Ent lisaks meeleolu mõjutamisele omab see haigus mõju ka libiido taseme üle. Kui pühadeaeg süvendab su üksildustunnet ega too sulle tavaliselt positiivseid emotsioone, on suurem tõenäosus ka vähest seksiisu kogeda.

3. Üksildus võib libiido talveunne saata

Kui elad külmas kliimas, kus regulaarselt talvel ka midagi taevast sajab, siis oled ilmselt isegi märganud, et sel hooajal on raskem ennast diivanilt püsti ajada ning välja minna. Kuigi keegi ei taha, et talle midagi märga krae vahele sajab, võib selline käitumine tuua kaasa üksilduse tunde, olenemata sellest, kas oled suhtes või mitte. Üksildus aga ei mõju libiidole üldse hästi ning võib selle suisa talveunne saata.

4. Madalad serotoniinitasemed võivad libiidot hoopis tõsta

Serotoniin on oluline kemikaal ajus, mis mõjutab tuju, energiataset, und ning seksiisu. Uuringud on näidanud, et talvel ringleb seda kemikaali kehas kõige vähem, ent see võib tähendada hoopis libiido tõusu. Miks? Paljud antidepressandid mõjutavad serotoniinitaset, üritades seda tõsta, ent tuues ühtlasi kaasa häireid seksuaalelus. Sellest võib järeldada, et vähene serotoniinikogus kehas hoopiski tõstab huvi seksi vastu.

5. Kõrged testosteroonitasemed suurendavad ka seksiisu.

Teadlased on jõudnud järeldusele, et meeste kehas on kõige vähem testosterooni kõrgemate temperatuuride ajal, seega suvel - meeshormooni tase oli soojal ajal lausa kolmandiku võrra madalam. Testosteroon on aga väga lähedalt seotud meeste seksiisuga ning mida rohkem seda organismist leiab, seda rohkem võib meesterahvast leida magamistoast.

6. Naiste kehad on meeste jaoks talvel ligitõmbavamad

2008. aastal läbi viidud uuringu käigus selgus, et mehed peavad naiste kehasid atraktiivsemaks talvel, mitte suvel nagu võiks eeldada. Põhjusenda toodi välja seda, et kui nahk ei ole kogu aeg nähtaval, siis on peidus keha vastu suurem huvi.

7. Seksuaalseid stiimuleid on vähem

Suvised rõivad on juba loodud seksikad olema, ent kui tuleb talv, siis näeme me kõik välja kui kubujussid. Pole vist kedagi, kes fantaseeriks pea ümber keeratud salliga kasukasse uppuvast kaaslasest. Seega toovad teadlased välja, et üheks libiidolangetajaks on talvisel ajal ka seksuaalsete stiimulite puudus ning kuna inimesed kannavad võrreldes suvega rohkem riideid nii õues, toas kui ka voodis, ei tekita see erilist isu seksida.

8. Külma ilmaga on spermide kogus kõige suurem

Nagu me teame, on mehe munandid kehast veidi eemal, sest seemnerakud eelistavad madalamat temperatuuri. Tuues selle teadmise üle talvisesse kliimasse kui kogu ümbritsev ilm on jahedam, siis leiavad ka spermid, et elukeskkond on meeldivam ning neid leidub spermas rohkem. Lisaks on väikesed ujujad ka paremas vormis, et oma eesmärgi, munarakuni jõuda.

9. Naised on talvel viljakamad

See on nüüd natuke ennatlik järeldus, kuid faktid ütlevad järgmist: maailma kõige levinum sünnipäev on 16.september ning kerides selle üheksa kuud tagasi, on kõige viljakam kuupäev 11.detsember. Kõik lapsed ei pruugi küll täpselt üheksa kuud kõhus veeta, ent rasestumisperiood jääb siiski külma aja sisse ning tundub, et pimedal ajal on tõesti suurem tõenäosus lapseootele jääda.

10. Me tunneme ärevuse tõttu survet kellegagi koos olla