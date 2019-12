5 küsimust, mida oma kallimale «Kuidas sul täna läks?» asemel esitada

1. Mis on kõige naljakam asi, mis sinuga täna juhtus?

Selle asemel, et esitada üldine küsimus tema päeva kohta, küsi kallimalt pigem mõnd huvitavat detaili. Võid küsida nii kõige naljakama, huvitavama, frustreerivama või rahuldustpakkuvama momendi kohta. Selliselt küsimust püstitades on suurem tõenäosus, et saad midagi huvitavat teada ning vestlus kestab kauem kui kaks lauset.

2. Mida sa hetkel kõige rohkem ootad?

Sa jagad oma kallimaga nii minevikku kui ka tulevikku, seega on hea mõte seda ka kaaslasele meelde tuletada ning küsida, milline eesseisev sündmus talle kõige enam elevust valmistab? See võib olla miski mis toimub homme, paari nädala, kuu või isegi aasta pärast. Isegi kui kallima vastus ei puuduta kuidagi teie kooselu, siis on hea teada, millest ta mõtleb ning lasta tal oma elevust sinuga jagada.

3. Kas ma saan midagi täna sinu aitamiseks teha?

On olukordi, kus kaaslane ei palu sinult abi või ei oska isegi aimata, et saaksid teda millegagi aidata. Seega on hea, kui mõnikord oma armsamalt küsid, et kas saaksid teha midagi tema enda või tema enesetunde heaks. Tegemist ei pea olema üldse keerulise ülesandega, sest mõnikord võib ta vajada lihtsalt seda, et hüppaksid läbi postkontorist või paneksid masinatäie pesu pesema. Igal juhul on mõlemal hiljem hea tunne.

4. Kas midagi tööl või koduses elus tekitab sulle hetkel stressi?

Kui tunned, et partner on millegi tõttu ärritunud või kahlustad seda, on hea mõte õhku klaarida ning otse küsida, et kas ja mis teda hetkel endast välja viib. Tõenäoliselt ei suuda sa parandada iga probleemi, mis kaaslast häirib, eriti kui asi puudutab tööelu, ent žest loeb. Paku välja, et kuulad ta mure ära, annad nõu või isegi lihtsalt üritad tal aidata probleemi juurteni jõuda - igal juhul tunneb armsam, et sa hoolid temast.

5. Millal me järgmisena midagi kahekesi teeme?