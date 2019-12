24 märki, et oled leidnud hingesugulase

Oma elu jooksul kohtud mõne inimesega, kellega sa lihtsalt tunned ühendust ning sidet, mida pole võimalik sõnadega seletada. Pole oluline, kas usud muinasjuttudest ning ilukirjandusest tuntuks saanud hingesugulusse või lihtsalt loodad, et ka sinu jaoks on kuskil see keegi õige, siis on mõned märgid, mis näitavad, et oled vähemalt õigel teel sellise kaaslase poole. Ning kui oled selle inimese leidnud, ta tunneb sind läbi ja lõhki (ning ikka armastab!), siis hoia seda suhet kui silmatera - selliseid inimesi su teele kaks korda elus ei satu.