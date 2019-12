Jõuluks kaaslane: mida esmakohtingule selga panna?

Sellist asja pole teadlastel kindlasti kerge mõõta. Katsealusteks tuleks ju valida võrdselt atraktiivsed inimesed, keda siis teineteisega võrrelda, ent inimolendite atraktiivsus on ju alati subjektiivne. Seetõttu on paljud teadlased ka selle teema osas alla andnud, ent erinevatest uuringutest on siiski võimalik kokkuvõtvalt välja tuua mõned olulised järeldused, vahendab Huffpost.

Stereotüübid vastavad tõele: mehed armastavad punast.

Kuigi see müüt on juba tükk aega rahvasuus levinud, siis nüüd on meeste punase-armastus ka teaduslikult tõestatud. Aastal 2008 läbi viidud uuringus näidati meestele pilte naistest punastes ning muud värvi riietes ning absoluutselt kõigis kontekstides pidasid mehed karmiinikarva riietuses näitsikuid atraktiivsemaks ning seksikamaks. Sama maneeri järgivad ka isased primaadid, keda tõmbab ovulatsiooni ajal punakamaks muutuvate emaste poole.

Must on populaarne aga hoopis teisel põhjusel.

Kui tunned, et punane ei ole sinu värv või ei taha sa üleliia seksikas välja näha, siis õnneks on kohtingule minekuks sobiv värv ka must. Selle järelduseni jõudsid teadlased tänu tõsieluseriaalile, kus filmiti päris inimeste esimesi kohtinguid. Analüüsides filmimaterjali rohkem kui viiesajast kohtingust, tuli välja, et kuigi paljud kohtujad kandsid ka punast, siis otsustas väga suur osa musta kasuks, mida peeti ohutumaks ning mitte nii üliseksikaks kui punast tooni rõivaid.

Riietu nii, et tunneksid ennast kõige paremini.

Aastal 2012 Ameerikas läbi viidud uuring tuli lagedale uue terminiga: riietatud tunnetus. Nimelt jõudsid nad järeldusele, et erinevate riiete kandmine mõjutab aju erinevalt. Selle tõestamiseks viisid nad läbi katse: üks grupp inimesi kandis valgeid laborikitleid, teised riideid, mida ei saa ühegi ametiga seostada. Seejärel pandi mõlemad grupid proovile tähelepanu nõudvates ülesannetes ning näe imet: laborikitlitega katsealused said paremaid tulemusi. Seega võib ka eeldada, et erinevad riietusesemed mõjutavad kaaslase arvamust sinust ning seeläbi ka tema käitumist. Näiteks seostatakse kontsakingade kandmist flirdi ja seksikusega, hästi seljas istuv ülikond aga jätab mulje enesekindlusest ning edukusest.

Mõõdukas meik loob edukaima pinnase.

Kuidas mõjutab nägu katva meigi kogus partneri otsimise edukust? 2014. aastal Tinderis läbi viidud eksperimendi käigus lõi kirjanik Brinton Parker endale kolm erinevat profiili. Kogu ülejäänud info oli sama, kuid erines ainult tema piltidel kasutatava meigi kogus (ilma meigita, kerge meik, tugev meik). Kuigi rohkem mehi tundis huvi täitsa ilma meigita neiu kui tugevalt ja glamuurselt värvitud näitsiku vastu, siis kõige enam pöörasid mehed tähelepanu siiski kerge, naturaalsena tunduva meigiga naisterahvale. Sellise tulemuseni jõudsid aastal 2011 ka Harvardi teadlased, kes lisasid, et kuigi tugev ja glamuurne meik näitab enesekindlust, siis olukordades, kus sul on tarvilik inimestes usaldust tekitada, soovitavad nad siiski õrnemat näokaunistust.

Ole sina ise.