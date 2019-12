5 teemat, mille puhul võid teiste arvamusele rahulikult vilistada

Brigitte toob ära eduka kirjaniku, ettevõtja ja coach'i, Michael Leisteri mõtted, kuidas oma enesekindlust kasvatada ja kõigele vaatamata endale lõpuni truuks jääda. Ta selgitab muuhulgas, millistes eluvaldkondades ei tohiks ennast teiste arvamusest üldse mõjustada lasta.

1. Staatusesümbolid

Mida me ka ei tee, ikka otsime pidevalt tunnustust. Materiaalseid asju tuleks aga ainult siis endale osta, kui nad tõesti õnnelikuks teevad. Sulle meeldivad kallid autod? Lase käia. Sulle meeldib ehtne kuld? Riputa endale külge. Aga ära osta midagi ainult selleks, et kellelegi meeldida või lootusest, et siis su aktsiad tõusevad. Sellega ei jõua sa kokkuvõttes mitte kuhugi.

2. Kasvatus ja perekond

Seda, et enda vanemad tahavad lapsekasvatuses sõna sekka öelda, on selge. Lõpuks on see aga ikkagi sinu otsustada, milliste väärtuste järgi ja meetoditega oma võsukesi kasvatad. Muidugi on enamik sinu kasvatusmustreid pärit samuti su enda lapsepõlvest, aga samas ei pea sa neist enam sugugi kinni hoidma. Sina üksi otsustad — mitte keegi teine!

3. Sõbrad ja tuttavad

Parima sõbranna arvamus loeb ülekõige, jah? Aga ei peaks! Sest seda, mis on sinu jaks õige või vale, tead sina teistest paremini. Sõbrannale ei meeldi su uus kutt? Või ta leiab, et sinu töö pole sinu jaoks õige? Ainult sina saad seda kõige paremini hinnata. Võta iga nõuanne ja soovitus tänuga vastu, aga otsusta ise, kas see sulle sobib. Kes ei aktsepteeri, et sul on teistsugune arvamus, pole õige sõber või sõbranna.

4. Töö

Sa paned tähele, et kolleegid räägivad sind taga? Sa oled isegi mingi nõmeda hüüdnime («Töörügaja») saanud selle eest, et sa teed oma tööd südamega. Teismeliste värk — ja ometi nii mõnegi kontori argipäev. Kõige tähtsam: ära võta seda südamesse. Kui teistel pole põhjust sind taga rääkida (ja põhjalikkus pole ammugi mingi põhjus!), siis on probleem neis enestes. Ei saa kõigile meeldida: see on seadus. Ja on puhas ajaraiskamine selle üle juurelda, miks räägitakse taga.

5. Hea välimus