Aasta viimane täiskuu on käes – täna hommikul kell 7.12 jõudis Kuu sellesse faasi. Ning tänane täiskuu on veelgi erilisem, pole ju see mitte ainult aasta, vaid suisa aastakümne viimane täiskuu. See kannab nime külm kuu, pikkade ööde kuu või jõulueelne kuu.



tellijatele Artikkel kuulatav Minu Meedia tellijatele

Tellijale

Eriliseks teeb tänase kuu ka tõsiasi, et ta liigub üle taevakaare väga kõrgelt ning tõusis Kaksikute tähemärgis. NASA selgitab, et tänasele täiskuule andsid pikkade ööde kuu nimeks eurooplased, kuna tegemist on täiskuuga, mis on kõige lähemal talvisele pööripäevale.