Venemaa hinnatud dietoloog soovitab: 5 armastatud rooga, mis tasuks pühadelaualt eemal hoida

Dubskaja ütleb, et tema välja toodud toiduained ei mõju hästi ei tervisele ega figuurile. Esimene, mis musta nimekirja liigub, on kõik majoneesine. Tegemist on väga rasvase kastmega, nii soovitab asjatundja see asendada Kreeka jogurti või maitsestamata jogurtiga.

Teine asi, mida vältida, on vahuvein. Selles on liiga palju suhkrut ning gaseeritud jook ärritab seedekulglat, tekitades näljatunnet – see omakorda viib aga ülesöömiseni.

Kolmas roog, millega ei tasuks pühade ajal priisata, on rasvane liha – sealiha, lammas. Et su peolaual ikka korralik praad oleks, soovitab Dubskaja vahetada see jänese või linnuliha vastu.

Dietoloogi sõnul tasuks ka traditsioonilised marineeritud kurgid vahetada värske köögivilja vastu. Ning lõppeks võiks loobuda maiustustest, mis on väga kõrge kalorisisaldusega.