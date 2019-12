Tellijale

Saturn ja Pluuto on hoidnud sind juba mõnda aega muutuste tuules, tuues kaasa eneseanalüüsimõtteid, kuid nüüd liitub nendega ka Jupiter ja on käes aeg tõsiselt endale otsa vaadata. See on Kaksikute jaoks keeruline, sest nad pole kunagi meelsasti ennast analüüsinud ega oma tunnetest teistega rääkinud, ent kui nad seda lõpuks teevad, siis teeb see neid õnnelikuks. Lisaks mõjutab seda õhumärki tugevalt ka detsembri keskel taevasse tõusev täiskuu, seega soovitus: võtta vabalt ning minna vooluga kaasa.