Need olid viimase 10 aasta kõige populaarsemad lapsenimed

Paljud vanemad teavad juba ammu enne lapse sündi, mis maimukesele nimeks saab. Teiste jaoks on see aga pikk ja vaevaline protsess, mis venib kuni selle hetkeni, kui taganeda pole enam kuhugi.

Õnneks on internetis kõikvõimalikke inspiratsiooniallikaid, näiteks Ameerika veebileht Nameberry, mis paneb tavapäraselt kokku ilusaimad (ja trendikaimad) lapsenimed. Sedapuhku võtsid lehe tegijad luubi alla üle 500 nime viimasest kümnendist ja said teada, mis olid kõige suuremad lemmikud ja on seda endiselt. Favoriitide all on küll palju ingliskeelseid nimesid (eriti mis puudutab maadest ja linnadest inspireeritud nimesid), ent enamik neist kõlab igas keeles imekaunilt, vahendab Freundin.