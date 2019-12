Lennusaatja avaldas, millist kaht jooki ei tasu pardal juua

Inside Edition rääkis Air Hollywoodi lennusaatja Jamila Hardwickiga, kes avaldas, et tema ja ta kolleegid ei telli kunagi soojasid jooke, kui nad ise lendama satuvad. «Asi on selles, et kohvi- ja teemasinate torusid puhastatakse haruharva,» ütles Jamila.

Tal on ka nõuandeid limonaadide osas – Diet Coke’i valamisele kulub kauem aega, kuna see vahutab teistest sarnastest jookidest rohkem. «Ma ei tea, kas asi on selle keemilises koostises või tõsiasjas, et me oleme 40 000 jala kõrgusel, aga selle ajaga, mis meil kulub selle väljavalamiseks, oleksime me juba kolm teist jooki välja jõudnud valada,» teab lennusaatja.

Samuti tõi ta välja põhjuse, miks ei tasuks lennusaatjate abi paluda pagasi paigutamisel. «Meile ei hakata maksma enne, kui pardalemineku uks sulgub,» selgitab Jamila. «Niisiis, kui me saame viga seda kotti pagasiriiulisse paigutades, ei saa me seda tööõnnetusena käsitleda.»