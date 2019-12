Video ⟩ Ülle Lichtfeldti saladused, mis päästavad ta naha ka pärast kõige nõudlikumat grimmi

«Grimm on mõnes mõttes justkui lavastuse osa. Võrreldes tavalise igapäevase meigiga on grimm palju raskem ja katvam, et näitleja nägu suurelt lavalt rõdu viimasessegi ritta näha oleks. Grimmis kasutame näiteks raskemat ja katvamat jumestuskreemi, vedelat lateksit ja muid tooteid, mis aga nahka ärritavad ning sel hingata ei lase. Kuna nägu on näitlejate tööriist, siis on väga oluline, et nad naha eest hästi hoolitseksid, seda õigesti niisutaksid ja toidaksid. Kui näonahk on ilus ning terve, püsib ka meik kauem. Näiteks tean, et näitlejanna Ülle Lichtfeldt kasutab iga päev kvaliteetseid Dermastiri tooteid, käib kuus korra kosmeetiku juures ning paar korda aastas ilukliinikus nahka hüaluroonhappega toitmas,» räägib Helena.

Millest siis ikkagi naha hooldamisel alustada?

«Iga inimese nahk on ainulaadne ja nii ka tema nahahooldusmeetodid,» räägib Christinas Clinicu arst Kaisa Viljar. Hea naha aluseks on selle tekstuur (et nahk oleks niisutatud ja kortsudeta), elastsus (et nahk oleks pingul ja nõtke) ning värvus (et see ei punetaks või poleks pigmendilaike).

«Nahahooldus varieerub vastavalt vanusele, elustiilile ja naha kvaliteedile,» ütleb Viljar. «Vanuse lisandudes väheneb kollageeni hulk nahas ja selle tagajärjel väheneb ka naha elastsus ja tugevus. Naha kõige pealmisem kiht ehk epidermis õheneb ning ilmuvad nähtavale peened kortsukesed.»

Ka kliima ja keskkonnategurid esitavad meie nahale väljakutseid – talvel vajab nahk pakase eest kaitset ja lisaniisutust, suvisel ajal on muuhulgas oht UV-kiirgusega seotud pigmentatsioonihäirete tekkeks. Ka stress ja hormonaalsed muutused kehas peegelduvad sageli esimesena just nahal. Õnneks on tänapäeval erinevate nahaprobleemidega võitlemiseks ja naha kvaliteedi parandamiseks lai valik meetodeid – alates õigete nahahooldustoodete kasutamisest erinevate laser- ja süsteprotseduurideni.

