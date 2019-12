Sel korral on nii palju kirjutada, et üks või kaks teemat siia ära mahutada ja välja valida on väga raske. Jube tore tegelikult on ennast tunda hetkeks ka tavalise inimesena. Inimesena, kellel on sellised esimese maailma probleemid, kirjutab Ronja K, kelle mees kannab karistust ühes Eesti vanglas.