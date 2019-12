Populaarse tervisetoidu valesti söömine võib olla eluohtlik

Probleem on massi alahindamises — isegi kui lusikatäis tšiiaseemneid ei tundu just kuigipalju olevat, paisub see supertoit koos vedelikuga algsest massist neli korda suuremaks ja moodustab paksu geelja massi. Seetõttu ei tohikski tšiiaseemneid kunagi kuivalt ega töötlemata vormis süüa.

Ameerikas tekitas furoori üks ettekanne teaduslikul konverentsil «American College of Gastroenterology Annual Scientific Meeting» 2014. aastal, milles kõneldi juhtumist, kus 39-aastane ameeriklane pidi pöörduma pärast seemnete söömist erakorralise meditsiini osakonda. Ta oli söönud lusikatäie tooreid tšiiaseemneid ja joonud pärast seda kõrvale klaasitäie vett. Järsku tundis mees, et ei suuda enam sülge neelata. (Mehel oli esinenud ka varemalt düsfaagiat ehk neelamishäiret, millega tekib tunne, et toit jääb kurku kinni.) Igatahes ummistas tahkestunud seemnemass lühikese aja jooksul mehe söögitoru. Arstidel õnnestus imetillukese imikutele mõeldud endoskoobiga lõpuks tšiiamassi piisavalt pisikesteks tükkideks murda, et kogu kupatus läbi lükata. Dr Rebecca Rawl, kes aitas patsienti, kõneles Time'ile, et see oli olnud väga töömahukas ettevõtmine.