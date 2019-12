Venemaa ametlik statistika: eestlased on ühed agaraimatest turistidest

Peamiselt tõusis turistide arv Kagu-Aasia ja Euroopa Liidu suunalt. Kõige rohkem inimesi reisis Venemaale Hiinast (1 594 000 reisi 9 kuu jooksul), mis on 13 protsenti rohkem kui aastal enne seda. Lõuna-Koreast tuli 356 000 reisijat, näidates sellega 22protsendilist tõusu.

Euroopa Liidu riikidest moodustavad Venemaale reisivate turistide esikümne Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania ja Balti riigid (Eesti, Läti, Leedu). Kõikidest riikidest on saabuvate turistide arv kasvanud. Eestist tehti 29 000 reisi rohkem kui möödunud aastal, see on kaheksaprotsendiline tõus.