Meil kõigil on elus teatud aastaid, mil juhtub rohkem – me kas armume, abiellume, sünnitame või lahutame, toimuvad muudatused tööelus või lähedastega. Venemaa tunnustatud astroloog Pavel Globa usub, et mõned neist eluaastatest on meile tähtede poolt ette kirjutatud.