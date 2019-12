Tinderi 2019. aasta popimad trendid: deitijaid erutavad kliimakriis, Brexit ja veganvorstipirukad

Tinder avalikustas, millised on selle aasta levinumad trendid, mida on sul kindlasti hea teada, kui tahad deidimoega kaasas käia või sootuks massist eristuda. 2019 märgib ka aastat, mil Z-põlvkond Tinderi vallutas, kuna alampiir liitumiseks on 18 aastat. Millenniumilapsed peavad seega aina enam kõrvale astuma.