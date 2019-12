Hotelliomanikud kurdavad: inimesed on hakanud tubadest seda üllatavat (ja suurt) asja pihta panema

Mõne jaoks on juba susside varastamine liig mis liig, kuid ilmselt me kõik oleme ühel nõul selles, et madratsi varastamine on absoluutselt üle piiri. Kuid tuleb välja, et seda juhtub.

Wellness Heaveni korraldatud küsitlusest tuli välja, et 4,2 protsenti hotelliomanikest on pidanud tegelema haihtunud madratsi probleemiga.

Muidugi ei mahu madrats kohvrisse, nii et sellega ei saa just eriti lihtsalt majast välja. Selgub, et vargad on kasutanud teeninduslifte ning hiivanud madratsid öö varjus.