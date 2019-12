Üllatav vürts, mis on iluvallas vaata et asendamatu

1. Aromaatsed jalad

Just jõulusaginas — kuuske langetamas või kinke ostmas — kipuvad jalad kergesti higistama. Õnneks pole selle vastu midagi pöörast vaja soetada. Kaneelis sisalduv toimeaine eugenool toimib antibakteriaalselt ja tõkestab ebameeldiva lõhna enne veel, kui see tekkidagi jõuab. Kellel on jalgade higistamine ja lehk pidev probleem, võiks soetada kaneeliga sisetallad või kasutada kaneeliõli nende sissemäärimiseks.

2. Magus hingeõhk

Sama nagu jalgade puhul, teeb kaneel imesid ka halva hingeõhu korral. Pane teelusikatäis kaneelipulbrit klaasi vette ja kasuta nagu suuvett. Isegi kui see segu ei kõla väga ahvatlevalt, tasub ligimestele mõeldes see ikkagi ära katsetada.

3. Ebapuhta naha vastu

Kuna kaneel, nagu juba eespool mainitud, mõjub antibakteriaalselt, siis saab seda ka ebapuhta naha puhul kasutada. Sega teelusikatäis kaneeli supilusikatäie meega ja kanna nahale. Lase maskil viis minutit toimida ja pese sooja veega seejärel maha. Tundlikuma naha puhul võiks kaneelist siiski hoiduda, kuna see võib ka ärritusi tekitada.

4. Saledaks saada, saledaks jääda

Lisaks pidliku tunde tekitamisele on kaneelil veel üks meeldiv lisaefekt: rasvapõletus pannakse korralikult tööle. Kuna magus vürts sisaldab kindlaid sekundaarseid taimseid toimeained, mis alandavad meie veresuhkrutaset, siis aitab see omakorda rasvadel põleda. Õnneks on kaneeli väga lihtne toitumisse integreerida: lisa väheke kas kohvi, müsli või smuuti sisse. Ja väike kaneeline jõuluküpsis polegi teinekord nii paha.

5. Musihuuled