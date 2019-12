Holistiline terapeut Sille Ruus: kolm huvitavat ja olulist põhjust, miks meil partneriga konfliktid tekivad

Esmalt viib see väärarusaam hämmastuseni:

«Kuidas ta võis niimoodi teha?»

«Kuidas ta saab niimoodi mõelda/tunda?»

Lõpuks väljendub see pahameelena:

«Mina nii ei reageeriks, kui minul nii juhtuks, seega ta teeb sääsest elevandi.»

«Uskumatu! Tal on vist mingi isiksusehäire!»

Selliste väärarusaamade suur iroonia on, et meid tõmbab just meist erinevate partnerite poole. (Koopia sinust endast, kes on maskeeritud sinu lähisuhtepartneriks, oleks sulle talumatult igav.) Lisaks sellele, et partnerite vanemad olid erinevad, on lähisuhtepartneritel tõenäoliselt ka erinevad haavatavad kohad, erinevad temperamendid ja erinevad tugivõrgustikud. Kindlasti on neil olnud erinev elukogemus, on erinevad hormoonid või hormonaalne tasakaal ning erinevad emotsionaalse arengu trajektoorid. Kõige selle tõttu omistavad nad samadele sündmustele erineva emotsionaalse tähenduse. Just need erinevused on suurel määral see, mis partnerit ligi tõmbab, partneri maailmavaadet avardab ning tema elukogemust rikastab. Kuid teisel koosolemise aastal hakkavad koos elavad paarid tülitsema just nendesamade asjade pärast, mis neid alguses ligi tõmbasid:

«Mulle meeldis see, et sa oled nii energiline. Aga sa ei pea mööda elamist ringi karglema nagu lauatennisepall. Palun rahune maha!»

«Mulle meeldis varem see, kui rahulik sa oled, aga ma ei tahtnud päris laibaga koos elama hakata. Aja end ometi püsti ja tee midagi!»

Paljud inimesed (keda ma kohtan ka oma teraapias) on intensiivse põlgustunde, kõrge emotsionaalse reaktiivsuse või pahameele lõksus. Siis tuleb teha tööd, et luua uued harjumused emotsioonide reguleerimiseks. Need inimesed peavad asendama väikelapselikud süüdistamisel, eitamisel ja vältimisel põhinevad ajuharjumused täiskasvanulike parendamisel, hindamisel, sidestumisel ja kaitsmisel põhinevate ajuharjumustega.

On hämmastav mõista, et partnerite negatiivsed suhtlemisharjumused on täiesti ennetatavad lihtsalt seeläbi, et aktsepteeritakse üksteise erinevusi ning kasutatakse neid suhte tugevdamiseks. Ebaterves suhtes paarid alustavad võimuvõitlust, et määrata, kumma erinevused suhtes domineerima hakkavad.

Toon siin nimekirja psühholoogilistest erinevustest, mis vääritimõistetuna ning mõistmise ja kaastundeta jäänuna viivad lõpuks kroonilise vastumeelsuse ja pahameeleni:

Keskendumine/taaskeskendumine

Info töötlemise stiilid

Temperament

1. Keskendumine/taaskeskendumine

Tõenäoliselt on üks partner teisest keskendumisvõimelisem. Kõrgendatud keskendumisvõime eeldab muude segajate väljalülitamist. Ühe partneri kõrgendatud keskendumine võib teisele partnerile kergesti tunduda ignoreerimise või tõrjumisena. See on arusaadav, kuna asi, millele me teatud hetkel keskendume, on meie jaoks sel hetkel olulisem kui muud asjad, millele me ei keskendu. Asja teeb veel hullemaks see, et keskendumiseks vajalik kontsentreeritud mõtteenergia muutub frustratsiooniks, kui keskendumist häiritakse. Üldiselt – mida keskendunum olid, seda raskem on frustratsiooni kogedes taaskeskenduda.

Partneri tõrjutus- ja isoleeritustunnet saab leevendada tihedate väikeste sidet loovate žestidega – kerge puudutus, silmside, naeratus, kallistus – hetkedel, mil me ei keskendu.