Salatrikk: nii õnnestuvad õiged krõbedad praekartulid

Essexi ülikooli ja Samuel Whitbread Schooli üliõpilased Bedfordshire'is Inglismaal arendasid meetodi, kuidas teha täiuslikke praekartuleid. Selleks võeti keskmise kartuli mõõdud ja arvutati, millise nurga alt tuleb neid lõigata, et nad võimalikult krõbedaks praadida.

Seega siis: ära lõika kartuleid viiludeks lihtsalt vertikaalselt, vaid viltu. Nii et üksikute viilude pealispind oleks suurem. Sellise lõiketehnikaga suureneb on kartuli pealispind kuni 65 protsenti laiem ja loob seetõttu suurema pindala, et saaks krõbedaks minna.