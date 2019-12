Personaaltreener soovitab: retsept, mis aitab hoida täiskõhutunnet

Personaaltreener ja Rakvere saadik Siim Kelner ütleb, et erinevad salatid või kuumtöödeldud köögiviljad peaksid moodustama koguseliselt pool taldrikust, põhitoit võiks moodustada umbes veerandi ja lisand ülejäänud veerandi,» ja soovitas allolevat Britt Paju retsepti, mis järgib seda taldrikureeglit suurepäraselt. «Kui võtame allpool oleva retsepti, siis on näha, et siin on nii liha, köögivilja kui ka teravilja bulguri näol. Kes bulgurit proovinud pole, siis soovitan seda teha, sest see on kõrge täistera- ja valgusisaldusega ning madala glükeemilise indeksiga. Bulgur imendub aeglaselt ning tänu sellele vabanevad süsivesikud sealt aeglaselt.»

Kelneri sõnul ei tohi karta ka seda, et retseptis olev sealiha paksuks teeks. «Kuigi linnuliha peetakse kõige väiksema rasvasisaldusega lihaks, siis tegelikult on taine sea- ja linnuliha oma rasvasisalduse poolest täiesti võrreldavad. Sealiha kasuks räägib aga, et see sisaldab enam valku, tsinki ja magneesiumi. Vähem oluline pole ka see, et loomsed rasvad aitavad hoida täiskõhutunnet, mis on dieedipidajale ülioluline,» lisas Kelner.