4 jõulukingitust, mis toovad õnnetust

Kingitused valmistavad nii saajale kui andjale rõõmu, ent on teatud asju, mis jäetakse üksnes ebausu pärast kinkimata. Väljaanne Freundin avaldab, millised need on ja kuidas vaatamata sellele halbu endeid tõrjuda ning saajale õnne ja rõõmu valmistada.

Kingad

Öeldakse, et kingitud kingadega partner põgeneb varem või hiljem. Aga olgem ausad, milline naine ütleks kingitud kingapaarile ei? Eriti kui tegu on palavalt igatsetud stiletode või eriti šikkide tossudega. Kui tahad kindla peale minna, siis tuleb vahetuseks anda üks münt vastu. See hoidvat needuse ära.

Kellad

Rahakott

Pärlid

Pärlid on klassikalised ja ilusad. Seetõttu on on ketid, käevõrud või kõrvarõngad kena leid kuuse alt. Ebausk ütleb aga, et iga pärli kohta poetatakse üks pisar. Ära lase end sellest ära kohutada. Kui see on pärliarmastaja suurim südamesoov, siis on need pigem rõõmupisarad.