Mõned riideesemed on ajatu stiiliga, näiteks lenduristiilis päikeseprillid, liivakarva vihmamantel ning valge triiksärk. Neisse tasub investeerida, sest nad kaunistavad sind ning on kombineeritavad paljude teiste esemetega, moodustades ajatu stiili. Ent iga inimene leiab endast mõne vana pildi, mida aastaid hiljem vaadates tekib tahes-tahtmata küsimus: "MIS mul küll arus oli?". Käesolev kümnend on lõppemas ning on õige aeg heita pilk nägu krimpsutama ajavatele trendidele, mis võiksid minevikku jäädagi.

1. Athleisure

See trend seisneb trenniks mõeldud riiete igapäevases kandmises mugavuse nimel. Kindlasti oleme kõik tänaval näinud mõnd naisterahvast, kes on justkui trenni minemas, kuid millegipärast ilma spordikotita või täismeigis. Või igas eas meesterahvaid, kellest võiks eeldada, et ta astus just spordisaali uksest välja või teeb parasjagu tervisejooksu. Maailmas on ka palju teisi mugavaid riideid, mis ei ole dressid, seega võiks see trend kindla peale uude kümnendisse mitte kaasa tulla.

Jõusaali või õhtul kluppi - vahet pole! FOTO: Aditya Ali on Unsplash

2. Crocs'id

Nende jalatsite kandmine avalikus kohas peaks olema kee-la-tud, kui sa pole just allameetrimees või haljastuse spetsialist. Tegemist on küll mugavate jalatsitega, ent palun jäta need koduaeda või maamajja, sest linnapildis neil kohta ei ole. Eriti käib see nende inimeste kohta, kes tahavad neid ülekasvanud plätusid sokkidega kanda. Lihtsalt ei.

Randa? Miks mitte. Linna? Palun ei. FOTO: Shutterstock

3. Eriti rebenenud teksad

Kõigepealt tegid seda punkarid, et näidata oma mässumeelsust. Seejärel nägime väikeseid lapsi, kes olid lihtsalt põlved lõhki kukkunud. Kuid see kümnend tõi kaasa terve laviini noormehi ning neide, kelle püksid koosnesid rohkem aukudest kui teksakangast. Jah, ka meie toimetuses oleme kandnud augulisi teksasid, ent jäänud aukudega siiski möödukuse piiresse. Eriti röögatu röövimine on aga see, kui juba katkised püksid maksavad poes poole rohkem kui tavalised ja terved!

Suvel käib tuul ilmselt hästi läbi, kuid talvised boonused puuduvad. FOTO: Marcelo Chagas from Pexels

4. Kõrge kontsaga tossud

Tegemist on ilmselge oksüümoroniga - kõrge kontsaga tossud. Tossud kui spordijalatsid peaksid mugavad olema, ent on kombineeritud naiste jalgade esikvaenlase, kontsadega. Ei liha ega kala, ei nägu ega tegu. Lisaks muudele vasturääkivustele ei kaunista see jalanõu küll kedagi, seega jätkem see moekraaksatus selja taha.

Tossude ebaesteetika segatuna kontsade ebamugavusega. FOTO: Shutterstock

5. Üliväikesed bikiinid

Kümnendi lõpp tõi endaga kaasa üha rohkem ja üha skandaalsemaid bikiine, tekitades küsimuse: mis on vähim ruutsentimeetrite arv, millega vajalikud kehaosad kaetud saaks? Kuigi erinevad mõjumutid-modellid on üritanud üksteist selles küsimuses bikiinide väiksusega üle trumbata, siis olgem ausad - tavaline naine selliseid ei kanna. Seega, moeloojad: palun rohkem ilusaid, katvaid ja toestavaid bikiine normaalsete proportsioonidega naistele ning las need ebamäärased geomeetrilised konstrutsioonid, mida sel kümnendil veel bikiinideks nimetati, taanduvad tagasi matemaatikute hirmuunenägudesse.

Kas vähene materjalikasutus muudab bikiinid keskkonnasõbralikumaks? FOTO: Shutterstock

6. Üliväikesed päikeseprillid

Siin sõnu ei raiska - kas see aksessuaar täidab oma eesmärki? Kas päike lõpetab silma paistmise? Ei. Sama on ka otsus nende väikseprillide eksistentsi suhtes - ei!

Mingi kasutegur võiks aksessuaaril ikkagi olla. FOTO: stocksnap.io

7. Küünis-küüned

Sellel kümnendil tõstis pead ka üks päris kurja välimusega maniküür - küünised. Ilmselt küsis keegi, et mis juhtub, kui ma ristan inimese ja kassi küüned ning vastus on see trend. Paar tundi on ehk äge ette kujutada, et oled pahane kiisuke ja erinevaid materjale kraapida, ent pikemat perioodi selliste küünistega ei kujuta ilmselt keegi ette. Seega kui puu otsa ronimine plaanis pole, siis pole ka sellist maniküüri vaja!

Kuri võõrasema või kassnaine? FOTO: Shutterstock

8. Jeggings

Retuusid olid kangesti moes 80ndatel, kuid nüüd on nad tagasi ning tahavad su pükse asedada! Jeggings ehk kombinatsioon sõnadest jeans (ingl.teksad) ja leggings (ingl. retuusid) tähistab retuuse, mis näevad ilma lähema vaatluseta välja nagu tavalised teksad. Nii on lõppeva kümnendi pea igal suvel läinud meist kõigist mööda mitmeid moodsaid kujusid, kelle "püksid" päikese käes läbi paistavad. Kandja seisukohast on kõige traagilisem ehk taskute puudumine. Okei - kanna retuuse pükste asemel. Aga palun tee enne kindlaks, et need on kvaliteetsest materjalist! Mitte kõik ei tunne su aluspesu mustri vastu huvi.

Mõned retuusid on lähemad sugulased sukkade kui tavaliste pükstega. FOTO: Shutterstock

9. Haaremipüksid

Kas on palav suvepäev? Oled sa troopilisel reisil? Sellisel juhul võivad haaremipüksid ennast ehk õigustada. Või kannad neid pidžaama osana? Mugavus ennekõike! Kuid kottis tagumikuga pükstel pole mujale küll asja, sest isegi nende algne promoja, McHammer nägi nendes veider välja. Seega kui ühtki haaremit läheduses pole, tasuks ka sinul sellest riideesemest ringiga mööduda.

Kui isegi modellid riideeset välja ei kanna, siis tasub seda vältida. FOTO: Shutterstock

10. Normcore

Selle trendi järgija näeb välja... tavaline. Sõna otseses mõttes. Ei mingeid liigseid kaunistusi, logosid, sädelust, värvikirevust. Lihtsalt väga tavaline. Kas sa tõesti tahad välja näha nagu väikelapse joonistus või kanda seljas riideid, mis vähese kujutlusvõimega inimesel kerkiks silme ette sõnade "pluus" ja "püksid" ütlemise järel? Kui ei, siis leia endale mõni stiilinišš ning lõpeta tänavapilti sulandumine.

Lihtsalt tavaline. FOTO: Shutterstock

11. Peplum

Kas oled beebiootel või soovid jätta mulje, et oled? Või on sul uskumatult lame kõht? Sellisel juhul sobib peplum sulle kindlasti. Ent kui ükski eelpool mainitutest sinu kohta ei käi, siis peplumpluusid ja -kleidid su figuuri tõenäoliselt eriti heas valguses ei näita - seega las ka see stiil jääb peagi mööduvasse kümnendisse maha.

Gwen Stefani peplum-stiilis. Tal on küll kaunis figuur, kuid see kostüüm sellele au ei tee. FOTO: Tammie Arroyo/UK Press/Press Association Images

12. Sokk-kingad

Need jalavarjud on tõusnud moodi alles hiljaaegu, seega on kahjuks suur tõenäosus, et neid kohtab ka järgmisel kümnendil. Kaugelt vaadates pole aru saada, kas tegemist on kinga või sokiga, lähemal uuringul selgub, et tegemist on nende kahe ristandiga. Esteetilist naudingut see stiil ei paku, kuigi võib mugav olla, ent jätke see obskuurne toode ikkagi pigem moelavadele ning käige ringi millegi nägusamaga.

Sokid? Kingad? Igal juhul ebaesteetilised. FOTO: Shutterstock

13. Poolikud riided

Käesoleval kümnendil tulid taas moodi nabapluusid. Kuna need käisid käsikäes kõrge värvliga pükstega, siis polnud tegemist kõige hullema moeröögatusega, ent üsna kiiresti kadus alumine osa ära absoluutselt kõigilt dressipluusidelt, jakkidelt ja tagidelt. Soojemas kliimas on ehk meeldiv aastaringselt kõhtu välgutada, ent kodumaistest poodidest võiks vahel ikka mõne pikema pluusi ka leida. Vähem poolikuid riideid!