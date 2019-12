Meghan Markle'i nõksud jõuludeks + vürtsikas kokteiliretsept

Hertsoginna Meghan ja prints Harry veedavad selle aasta jõulud esimest korda oma väikse pere ringis, mitte kuninganna ega teiste sugulastega. Väidetavalt mööduvad need pidupäevad väikse Archie ja vanaema Doriaga nende Frogmore Cottage'is. Kas on oodata ka teisi külalisi, pole veel teada. Küll on aga teada, et hertsoginna Meghanile on jõulud väga olulised.

Prints Harry ja tema naine Meghan, Sussexi hertsoginna, koos poja Archiega. FOTO: TOBY MELVILLE/REUTERS

Kuidas tekitada endas jõulutunnet?

Neli aastat tagasi ehk aastal 2015, kui Meghan Markle oli veel näitlejanna seriaalis «Suits» ja ta pidas elustiiliblogi TIG, jagas ta jõulunõuandeid ka väljaandele Grazia Daily, mis tuletas neid sedapuhku hea sõnaga meelde.

Suits (2011–2019), Meghan Markle FOTO: CAP/KFS/Image supplied by Capital Pictures

Meghan Markle kõneles toona, millisena ta endale õigeid jõule ette kujutab ja millele ta isiklikult rõhku asetab. Nii ütles ta näiteks, et pühad koos sõpradega lasevad «murda jõulutavasid ja vältida tädi Julie puuviljakooki! Las iga sõber toob kaasa mõne toidu või tehke koos köögis süüa.»

FOTO: Rene Asmussen / Pexels

Kavalad kaunistused

Tavaliselt kaunistatakse trepikäsipuid vanikute või magnooliaokstega, kuid samal kombel võiks endise näitlejatari sõnul kaunistada ka peegli- või mõne muu kunstiobjekti ääri kas esikus või elutoas. Ka hõbedakarva aksessuaarid nagu kandikud või pähklitoosid lisavad pidulikku meeleolu.

FOTO: Nick Collins / Pexels

Käsitsi kirjutatud lauakaardid

Väga tähtis on hertsoginna Meghani jaoks läbimõeldud lauapaigutus. Kunagi teenis prints Harry abikaasa lisaraha kalligraafiaga, kirjutades käsitsi kutseid või kohakaarte. Selge, et tema pidulaual on tagasihoidlikud, aga imeilusad nimekaardid. Loomulikult käsitsi kirjutatud!

FOTO: Pexels

Meghani retsept: vürtsitatud pühadekokteil mandlipiimaga

Maitsemeeli hellitatakse isetehtud kokteiliga mandlipiimast ja jõuluvürtsidest.

Vaja läheb:

4 tassitäit magustamata mandlipiima

1 tl kaneeli + 1 tl kardemoni + 1 tl jahvatatud ingverit

1/2 tl nelki

6-8 vees leotatud kuivatatud datleid

oma lemmikburbooni

kaunistuseks kaneelipulki

Valmistamine:

Sega kõik koostisained (välja arvatud alkohol) võimsas blenderis ja siis kalla nad väiksesse kastmepanni. Kuumuta madalal temperatuuril ja lisa siis 120-180 ml viskit kannukesse, vastavalt oma sõprade maitsele. Vala kõigile jook ja kaunista kaneelipulgaga. Kui sa eelistad seda jooki külmana, siis jäta kuumutamine vahele ja loksuta kõvasti kokteilišeikeris ning serveeri šampanjaklaasides, millele on tehtud väike kaneeli-/suhkruäär. Imekaunis ja samavõrra maitsev!