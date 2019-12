Uus uuring: naised vihkavad oma ekse rohkem kui mehed

Ajakiri Social Psychological and Personality Science leidis läbiviidud uuringus, et mehed suhtuvad oma eksidesse üldiselt paremini kui naised. Ent mis on sellise sugudevahelise tunde-erinevuse põhjused? Need on mõneti üllatavad.

Uuringut juhtis teadlane Ursula Athenstaedt Graz'i Ülikoolist ning nende valim sisaldas 900 täiskasvanut, kes olid hetkel vähemalt neli kuud kestnud heteroseksuaalses suhtes ning kellel oli minevikus ka juba lõppenud vähemalt neljakuuline suhe. Uurijate tiim leidis, et mehed omavad üldiselt oma ekside suhtes positiivsemaid arvamusi kui naised.

Teadlased arvavad, et üheks põhjuseks selle tulemuse saavutamisel võib olla selles, et mehed ja naised soovivad suhetelt erinevaid asju, seega on ka suhte edukuse mõõdupuud erinevad. Naised omavad üldiselt suhetele pragmaatilist vaadet ning eelistavad kindlamaid, pikaajalisemaid ning monogaamsemaid suhteid, samas kui mehed suhtuvad suhetesse mänguliselt ning hindavad kõrgemalt suhte füüsilist poolt, näiteks seksi kui naudingu allikat. Seetõttu võivad naised tihti peale lahkuminekut näha möödunud suhet kui maha visatud aega, sest see ei jäänud pikaks ajaks püsima, aga mehed näevad sama suhet pigem kui seksuaalselt rahuldustpakkuvat, sest nende ootused ja vajadused selles valdkonnas olid täidetud.

Teine suur sugudevaheline erinevus, millele uuringu läbiviijad tähelepanu juhtisid, hõlmab lahkumineku põhjuseid. Erinevalt meestest toovad naised palju tihedamalt suhte purunemise põhjuseks partneri problemaatilist käitumist, nagu truudusetust, emotsionaalset või füüsilist vägivalda. Ent mehed kipuvad tihedamalt ütlema seda, et neil pole aimugi, mis suhte lõpu esile kutsus

Kolmandaks tõid teadlased välja, et naised ja mehed saavad suhtest erinevat moodi üle. Naisterahvad tegelevad nii-öelda konstruktiivse ülesaamisega ehk otsivad sõbrannadelt toetust, saades seeläbi suhtele lõplikkustunde ning kinnitused, et eks ei olnud hea partner. Mehed aga lähenevad suhtest üle saamisele ambivalentsemalt, on kauem peale suhte lõppu veel oma eksi kiindunud ega usu, et eks polnud nende jaoks õige kaaslane. Sellest lähtuvalt hoiavad mehed oma endiste kaaslaste suhtes kauem positiivseid hoiakuid.