Naine! Kas sina oled oma mehe sperma suhtes ALLERGILINE?

Tegelikult ei ole naine allergiline muidugi sperma kui terviku suhtes, vaid enamasti on probleemi põhjustajateks üks või kaks spermas sisalduvat valku. Nendest valkudest tingituna tekib naisel allergiline reaktsioon umbes poole tunni jooksul peale seksi lõppu ning võib tuua kaasa sellised sümptomid nagu nahalööbe, paistes silmad, kõhulahtisus ning hingamisprobleemid. Kuivõrd need on ka enamike toiduallergiate tunnused, siis on spermaallergiat väga raske diagnoosida, seega ei kuule me ka enamikest selle haigusega inimestest ilmselt kunagi.

Kuid mida peaks naine tegema, kui tal sellised sümtomid ilmnevad ning eriti just peale seksi mehega? Mis on lahendus? Tsölibaat? Sperma-vaba dieet? Kanda seksi ajal kaasas allergiarohuga kiir-süstlit (ingl.k epi-pen)? Mitte tingimata. Arstide sõnutsi on üheks lahenduseks kondoomide kasutamine, et vähendada kokkupuutevõimalust. Kuid on võimalik leida ka vaktsiin, mis sellist ülitundlikkust kontrolli all hoiab, vahendab The Frisky.