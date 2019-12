Need restoranid on otsustanud loobuda puurikanade munade müügist

Lähikuude jooksul on teatanud otsusest puurivabadele munadele üle minna või on seda praeguseks juba teinud järgmised restoranid ja kohvikud:

«Meil on rõõm näha, et Eesti toidusektor liigub jätkusuutlikkuse suunas, millel on oluline koht loomade heaolul ja kvaliteetsel toorainel. Eriti hea meel on liitumas näha Siigur Restoranide viisikut — tipprestoranide seas on puurivabade munade kasutamine selgelt uus norm,» sõnab loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatute Loomade korporatiivsuhete juht Sirly Meriküll.