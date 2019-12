Detsember lubab romantikat just nendele kolmele tähemärgile!

Lõvid on alati olnud suured detsembri-fännid ning kuna see on kaas-tulemärgi Amburi aeg, toob see Lõvidele kaasa palju eneseväljendust ning seda eriti romansi, loomingulise ja isikupära näol. See tulemärk tunneb ennast enesekindlamalt kui kunagi varem ning see lisab vürtsi juurde ka olemasolevatesse suhetesse. Vallalistel Lõvidel tasub aga alustada kirglikku talve-romanssi, sest universum on kõiges armastusega seonduvas nende poolel!