Tööinspektsioon selgitab: kas boss saab sundida mind asutuse jõulupeol pidutsema?

Lugeja küsib: «Töötan suures ettevõttes, kus korraldatakse igal aastal jõulupidu. Ma töötan esmaspäevast reedeni kaheksast viieni. Sel aastal korraldatakse pidu laupäevasel päeval ja algusega kell 19, kuid see ei ole tavapäraselt minu tööaeg. Minu vahetu juht on andnud mõista, et pidu on kõigile kohustuslik. Tegemist on sellise vaikiva kohustusega, kus on teada, et töötajad, kes ei osale, saavad hiljem halvakspanu osaliseks. Küsingi, kas tööandja saab mind kohustada jõulupeol osalema?»