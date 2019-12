103-aastane Kirk Douglas kirjas pojale: kuuletu oma naisele!

Oma huumorisoont pole aga kinolinaveteran minetanud. Poja Michaeli ja minia Catherine Zeta-Jonesi 19. pulma-aastapäevaks selle aasta 18. novembril saatis ta paarile õnnesoovi, milles oli isalik nõuanne, et pikk abielu on ainult siis võimalik, kui mees oma naisele kuuletub. «Harjuta edasi, nii nagu mina oma naisega,» soovitas vanahärra. Näitlejanna Zeta-Jones postitas kirja Instagrami ja tänas oma äia «imeilusate» sõnade eest.

1996. aastal saadud insuldist taastus Douglas väga tasapisi. Oma kaheksandas raamatus «Õnnelik juhus — minu uus elu pärast insulti» kirjeldas ta oma vaevalist tervenemist. Kui temalt eelmine aasta küsiti, kuidas ta toime tuleb oma 102 eluaastaga, ütles ta, et ei oleks kunagi arvanud, et ta üle saja aasta elab, aga ta saab hakkama.

Läbi raskuste näitlejaks

1952 mängis ta peaosa filmis «The Bad and the Beautiful» («Halb ja ilus»). See pälvis viis Oscarit ja on kõigi aegade enim Oscareid pälvinud film nendest, mis pole saanud parima filmi Oscarit. Douglas meespeaosatäitja kategoorias oli ainus, kes nimetati selle filmi eest Oscari kandidaadiks ega saanud seda.