Need on 10 maailma kõige populaarsemat metropoli

Aasia linnad on esirinnas

Aasia ei valitse vaid esikümmet — 43 lemmiklinna sajast aastal 2018 asub just selles maailmajaos. Võrdluseks: Euroopast on neid 32, Põhja- ja Lõuna-Ameerikast kokku vaid 13, Lähis-Idast (mida selles edetabelis ei panda ülejäänud Aasiaga kokku) ning Aafrikast kokku 12. Eriti märkimisväärne on mõningate üksikute linnade populaarsuse kasv, näiteks Istanbuli puhul Türgis on see 25 protsenti ja Hurghadal Egiptuses koguni 41 protsenti. Travelbook kirjutab, et oletatavasti on asja taga Türgi liiri nõrk kurss, mis teeb kogu maa paljude jaoks üheks lemmiksihtkohaks. Tallinn kahjuks saja esimese hulka ei mahtunud.