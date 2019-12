Eesti väikepruulija käsitööõlled võidutsesid Londonis

Eesti Väikepruulijate Liitu kuuluva Hopsteri pruulikoja ning restorani Leib ja värskelt avatud Lore bistroo asutaja Kristjan Peäske sõnul on neil suur rõõm, et Hopsteri käsitööõlled said konkursil suurepäraseid hinnanguid. Belgia witbier Frida ja inglise IPA Pearu said võistluselt kuldmedalid ning saison tüüpi õlu Vidrik hõbemedali. Frida valiti novembris ka Eesti Sommeljeede Assotsiatsooni korraldatud Eesti Joogifestivalil parimaks õlleks.