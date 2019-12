Kõige romantilisem jõulutrend: lillelised kleidid!

Võiks ju kiusatusse sattuda ja lihtsalt suvekleit talviseks mugandada. Ent selles pole asja tuum. Kevade- ja suvekleidid on ja jäävad valdavalt õhulisteks, kuid talvised mudelid on dramaatilised, rasked ja pidulikud. Neis on keerukad detailid ja rafineeritud lõiked. Lillemustrid on opulentsed ja sageli kaunistatud litritega. Külmale ajale tüüpiline lillekleit on tumedal põhjal kas trükitud mustriga või aplikatsioontehnikas lisandustega. Neist kleitidest õhkub Madalmaade maalikunstnike nagu Pieter Claeszi või Vincent Van Goghi töödele omast raskust, kirjutab Harpers Bazaar.