Täna valitakse T1 Mall of Tallinnas Aasta Verivorst 2020

Eesti Verivorstipeo korraldaja, Eesti Grilliliidu juhatuse liikme Enn Tobrelutsu sõnul on verivorsti valik iga aastaga üha suurem: «Eesti poodides müüakse ilmselt rohkem verivorste kui kusagil mujal maailmas, seetõttu on õige valiku tegemine saabuvate pühade eel järjest keerulisemaks muutunud. Me teeme selle lihtsamaks - verivorstipeol saab degusteerida populaarsemaid ning uuemaid verivorste ja igaüks saab nende seast valida välja oma isikliku lemmiku.»