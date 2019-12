Vabane neist asjadest veel enne uusaasta tulekut!

Koogikarpidest kuni pesu ja kirjatarveteni: see kõik, mis ühe (või ka kahe) aastaga koguneb, kipub lootusetult ülepea kasvama. See on ülekülluses elamine, kuna paljut ei lähe juba enam ammu vaja ja tavaliselt on need asjad olemas ainult sellepärast, et «võib-olla saab seda kunagi veel kasutada» või siis takistab vana hea laiskus neid ära viskamast.