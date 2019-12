12-aastane peaajukasvajast taastuv Kirill peab õppima uuesti elama, rääkima, kõndima

Liigutavas erisaates külastab «Kodutunne» saatest läbi käinud inimesi ja näitab, mida on heade inimeste toel aasta jooksul korda saadetud.

Töö pole sellega aga lõppenud ja nii jõuavad ekraanile lood ka neist peredest, kes ootavad ja vajavad «Kodutunde» abi algaval aastal.

Kõigest aasta tagasi sai perekond kohutava uudise. Üks kaksikutest, 12-aastasel poeg Kirillil on neljanda staadiumi peaaju kasvaja. Nüüdseks on läbitud põhikeemiaravi kuid taastumine on veel pikk ja vaevarikas. Kirill õpib taas elama, rääkima ja kõndima. Ta suudab juba läbida lühemaid vahemaid, kuid sauna minekuks veel jaksu pole. Saun on aga pere ainus koht, kus ennast pesta.

Tööl on siiani saanud käia ainult pereisa, sest ema Ksenja veedab suurema osa ajast pojaga haiglas. Nüüd aga selgus, et uuest aastast ei ole enam sedagi töökohta. Ja nii elataksegi päev korraga, lootuses, et vähemalt poeg saab taas elule aidatud.

«Kodutunne» tahab seda perekonda aidata ja ehitada majja WC ja pesuruum.

Teise lugude hulgas räägib «Kodutunne» loo perest, kes elab teadmisega, et ei pruugi oma kaheaastase tütre Lenna 25. sünnipäeva nähagi. Pisikesel tüdrukutirtsul on diagnoositud raske südamepuudulikkus ning ta vajab eluaegset trombivastast ravi. See tähendab aga, et vanale talule elu sisse puhunud perel ei jätku enam piisavalt rahalisi vahendeid kodumaja renoveerimiseks.

Veel külastab «Kodutunne» vanaemaga elavat Marten Mattiast, kelle ema ta 6 aastat tagasi Maxima poe ette jättis ning kes on sellest hetkest vanaema kasvatada olnud.

Teiste seas püüame mõista, mida tunneb väike 7-aastane tüdruk Kati, kes elab tingimustes, mis šokeeris isegi kõike näinud «Kodutunde» meeskonda. Kõikidele neile ja paljudele teistele peredele tahab «Kodutunne» uuel aastal appi minna, et nende keerulise ja raske elusaatuse juures nende elutingimusi veidikenegi inimlikemaks muuta.

Heategevusliku erisaatega kutsubki «Kodutunne» üles toetama neid, kel muud lootust enam pole - avatud on annetustelefonid, et «Kodutunne» jõuaks veelgi rohkemate Eesti peredeni.

Südamlikus erisaates löövad kaasa tuntud Eesti artistid Ivo Linna, Anne Veski, Birgit Sarrap, Ott Lepland, Karl Madis ja Sünne Valtri, pakkudes kauneid ja meeleolukaid muusikalisi vahepalu.

«Kodutunde» heategevusliku kontsertsaate annetustelefoni numbrid on:

900 6225 (5 €)

900 7718 (10 €)