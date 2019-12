Teadlased: need on faktorid, mis tagavad hea seksi

Mis siis selgus? Kellel on kõige rahuldustpakkuvam suguelu? Nagu võib arvata, on seks kõige parem nende jaoks, kes seksivad sageli, saavad enamasti orgasme, naudivad oraalseksi ning toovad aeg-ajalt magamistuppa vürtsi. Ka õige tuju ja seksiteemaline suhtlemine mängisid olulist rolli.

Teine ajakirjas Journal of Sex and Marital Therapy avaldatud uuring vaatles naisi ja mehi vanuses 50–80. Jõuti sarnastele tulemustele. Vanematel inimestel mitte ainult ei ole aktiivne suguelu – juhul, kui sa selles kahtlesid! – vaid lisaks selgus, et seksis agaramad inimesed on ka füüsiliselt ja vaimselt tervemad. Ja kuigi nad ei pruugi erinevatel põhjustel enam nii sageli seksida kui nooruses, on inimesed, kes saavad oma seksiga seotud mõtteid partnerile kommunikeerida, märksa rahulolevamad.