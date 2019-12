Mees selgitab: 7 põhjust, miks me vihkame misjonäripoosi

Midagi pole näha. Tavalise misjonäripoosi puhul, kui mees lebab naise peal, ei õnnestu mehel suurt midagi näha ja see ei ole eriti erutav. Kuigi naisele silma vaatamine on romantiline, ei mõju see mehele stimuleerivalt. Seksides tahab mees näha naise alasti keha ja selleks sobivad paremini pea kõik teised sekspoosid.

Te olete teineteise näos. Mõnikord on see tore, aga mitte siis, kui te olete söönud midagi sellist, mis on hingeõhu ära rikkunud. Või kui mehel on nohu.

Kogu vaev jääb mehe kanda. Misjonäripoos ei ole laisale mehele. Enamasti peab mees selles asendis palju vaeva nägema, kuigi naisel on kahtlemata mugav olla. Võib-olla olete just üles ärganud ja sa tahaksid laiska hommikuseksi. Aga tema tahab ehk sama?

See on nii lihtne. Misjonäriasend on igav, sest see on kõige põhilisem poos, mida inimesed teavad. See on lihtne ja kindla peale minek.

See ei sobi kogukamale mehele. Kui mees ei ole kergemate killast, võib ta tunda end ebakindlalt ja muretseda, ega ta sulle liialt peale ei vaju ja sind ei lämmata. Ta hakkab sulle kõrva hingeldama ja higist tilkuma (ja kui seda ei juhtugi, siis ta vähemalt kardab, et nii võib juhtuda).

Tal pole kätega midagi peale hakata. Misjonäriasendis ei ole kätele ideaalset kohta. Ta võib panna oma käed sinu alla või külgedele, aga mõlemal juhul on tal ikkagi ebamugav.

Ta peab kogu aeg mõtlema, mida teha oma pea ja näoga. Kõige paremad sekspoosid on need, kus ei tule mõelda, mida teha. Misjonäriasendis on mehel palju tegemist. Ta peab valima, kas suudelda naist või suruda oma nägu talle kaela peale jne. Ta ei saa lihtsalt sulle otsa põrnitseda. See oleks imelik.