Sõbranna nädalahoroskoop. Skorpionit tabab ootamatu armastus, Lõvi peab olema koostööaldis

Jäär

21. märts – 19. aprill

Perioodi algus sobib puhkuseks ja jõukogumiseks, ära puhkepäevadel rahaasju aja. Uuel töönädalal see-eest tasub jõuliselt tegutseda. Eriti hästi sujub vaimne töö, suudad suurepäraselt süveneda, ka keerukaid teemasid analüüsida. Väljendud selgelt ja jõuliselt, võidad endale poolehoidjaid.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Ka kõige igapäevasemad asjatoimetused ja kohtumised võivad kaasa tuua ootamatult ägedaid võimalusi. Elu on põnev ja üllatusi täis. Lihtne on uusi asju alustada, aga ka ammu vaevanud probleeme lahti harutada – lihtsalt selleks tuleb vaadata neid teise nurga alt, leida uutmoodi lähenemine.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kui oled kaaslaste suhtes mõistev, õnnestuvad tööasjad päris kenasti. Loomingulisust on küllaga. Nädala teine pool toob pinget: neljapäeva hommikul jõuab kätte täiskuu aeg, ning Kuu on sel hetkel just sinu märgis – Kaksikutes. Kui julged keerukatele olukordadele avasilmi otsa vaadata, leiad lahendusi lihtsamini.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Et kiiret edu saavutada, tuleb sul olla julge ja suhtlusaldis. Kaaslaste soovitustest või ka heasoovlikust kriitikast on palju abi. Pere rahaasjade korraldamiseks on nädal väga hea. Lihtne on ka vanema põlvkonna esindajatega asju arutada, koos võite leida võimalusi, mida te varem märgatagi ei osanud.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Igale probleemile leiab lahenduse, piisab vaid sellest, et räägid sõpradele-tuttavatele oma muredest. Sulle pakutakse lahendusviise, mille peale sa ise ei tuleks ning mis toimivad õige tõhusalt. Kõige võti on vaid olla avatud ja koostööaldis, valmis midagi õppima ja uusi variante proovima.

Neitsi

23. august – 22. september

Oled küllaltki auahne, töö ja karjäär on tähelepanu keskmes. Usin töömesilane oled küll juba loomu poolest, ent nüüd suureneb soov, et su edusamme märgataks ja tunnustataks. Ent kui tekib tunne, et sind vääriliselt ei hinnata, võib hakata idanema vajadus otsida uus, ilmselt suuremaga vastutusega töökoht.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Lähened tegevusele loominguliselt. Sul tekib mõtteid, mis aitavad igapäevastesse askeldustesse vaheldust tuua ja lisavad tööindu. Suhtlus kolleegidega viib edasi, on hea aeg ideekoosolekute või väljasõiduseminaride korraldamiseks. Küllap suudad teisigi veenda oma plaanide mõttekuses.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Aeg võib tuua põnevaid ja kiireid arenguid suhete vallas. Kui su süda on vaba, siis võib armastus sind tabada kohas, kus sa seda kuidagi oodata ei oskaks. Asjad võivad päeva pealt pöördeliselt muutuda. Kui aga oled kindlas suhtes, tee nüüd midagi selleks, et rutiinist välja tulla, armuellu vürtsi lisada.

Ambur

22. november – 21. detsember

Perioodi algul võid olla ebakindel ja hajameelne, asju sassi ajada ja teistest kuidagi valesti aru saada. Õnneks tekib sul võimalus oma vigu parandada, seda muidugi juhul, kui oled enda vastu aus ja oma eksimusi tunnistad. Küllap satud sel nädalal üritustele, kus valitseb õige pidulik meeleolu.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Veenuse ja Saturni ühenduse mõjul võid end armusuhete vallas väheke kammitsetuna tunda. Küllaltki raske on ennast avada, tunnetest rääkimine ei taha aga kuidagi õnnestuda – pigem punastad häbelikult. Kipud olema reserveeritud ning ilmselt ei jagu sul praegu heldekäelisust kallite kingituste tegemiseks.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Liigne enesekindlus ja suutmatus teistega arvestada on praegu su suurimad vaenlased. Kui kellegagi liiga iseteadlikult käitud, võid juba paar päeva hiljem sattuda olukorda, kus just selle inimese abi vajad. Suutlikkus oma vigu tunnistada ja vajadusel vabandust paluda on targa ja tugeva inimese tunnus.

Kalad

19. veebruar – 20. märts