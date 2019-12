Kuidas kuninglikud kõrgused reisivad: mõned eriti sägedad faktid

Laitmatu mulje

Värvikirevate jakkide, seelikute ja kübarate kõrval on alati ka üks must komplekt kaasa pakitud, juhuks kui mõni pereliige peaks ootamatult surema.

Pagas igaks elujuhtumiks

Vast üks ebatavalisemaid asju kuningapere pagasis on nende enda veri. Vähemasti kuninganna ja tema poeg, prints Charles evivad reisides alati väikest varu.

Lisaks peab kaasas olema arst, et kriisiolukorras poleks verevaruga probleeme.

Abiliste armee

Kuninganna assistentide hulk on uskumatult suur: monarhi saadab tema reisidel 34 inimesest koosnev meeskond, kirjutab Telegraph. Nende hulgas on näiteks kaheksa ihukaitsjat, pressiesindaja ja erasekretär.

Williami ja Kate'i ning Harry ja Meghani käsutuses on Promipooli sõnul vaid ligi tosin inimest.

Nõuded toidule

Küüslaugu kasutamine või liigne vürtsitamine on keelatud, et mitte hingeõhku rikkuda — riigivisiidil oleks see ju mõeldamatu.