8 moodust pühadestressi leevendamiseks

1. Pane prioriteedid paika

Kui vaevled pühadestressi küüsis, siis võivad sind heidutada ka need pühadetraditsioonid, mis varem rõõmu valmistasid. Vaata üle oma päevakava ning mõtle, kas seal olevad tegevused on seal seetõttu, et sa arvad et sa peaksid neid tegema, või seetõttu, et sa neid päriselt teha soovid. Seetõttu tasuks ka oma mõtetes väljenduda pigem "ma soovin kuuske ehtida", mis toob positiivset teotahet, kui "ma peaksin lähedastele kinke otsima", mis tekitab pigem süütunnet.

2. Palu vajadusel abi

Isegi tavalised jõulutegevused võivad rohkelt stressi tekitada kui inimesel on vaimseid probleeme või valulikke mälestusi. Näiteks võib peale lähedase kaotust olla valus uuesti kuuske ehtida, sotsiaalse ärevuse korral on keeruline poes kingitusi osta või rahvarohketes kohtades üritustel viibida. Ent neid tegevusi on võimalik enda jaoks lihtsamaks teha, kui võtad endaga kaasa kas sõbra, sugulase või kallima, kelle lähedus su enesetunnet parandab ning kes saab sind vajadusel toetada.

3. Tee sotsiaalmeediast paus

Vahel leevendab Instagram'i või Facebook'i rullimine sinu ärevust ning viib mõtted hästi stressiallikalt kõrvale. Aga vaata ette, sest on väga kerge hakata ennast teistega võrdlema. Sinu sõprade ja tuttavate hästi-tuunitud sära täis täiuslikud jõulupildid võivad su enesetunde teha murust madalamaks, seega pane telefon kõrvale ning kui vaja, kustuta äpp ajutiselt ära.

4. Kuula lõõgastavat muusikat

Klassikalised energilised jõuluhitid ei pruugi stressi taustal just kõige meeldivamad kõlada. Selle asemel koosta endale nimekiri lauludest, mis on mahedad ja mõjuvad sulle rahustavalt. Muusika kuulamine aitab sul keskenduda ning mõjutab su tuju, aga kui jõulumuusika pole sulle kõrvamööda, siis kuula näiteks loodushääli.

5. Hinga mõned korrad sügavalt

Kui oled stressis või ärritunud, siis su hingamisrütm muutub. Tõenäoliselt on su hingetõmbed kiired ja pinnapealsed ning see hoiab kehasisest stressitsüklit käimas. See võib küll liiga lihtsalt kõlada, ent tegelikult on hingamisele keskendumine üks lihtsamaid ning efektiivsemaid viise stressiga toime tulla.

6. Mine jalutama

Väike kogus värsket õhku võib teha imesid, seega tee väike jalutuskäik! Pühade ajal perega koos veedetud aeg võib kiirelt stressirohkeks minna ning selle asemel, et lihtsalt istuda ja kannatada, haara mõnel sugulasel, kes võiks ka pausi vajada, kraest kinni ning minge tehke paar ringi ümber kvartali. Või tee seda üksi - veelgi rahulikum.

7. Proovi lihtsaid maandamisvõtteid

Kui oled jäänud kinni ärevuseringi oma peas, siis tulevad maandamisvõtted kasuks, sest need aitavad sind rahustada ning tuua sind mõtetest välja, tagasi praegusesse hetke. Näiteks loetle, kui mitut erinevat liiki jõulukaunistusi sa tööle minnes näed. Või loetle oma peas peatumata üles kõik pühadefilmid, mis meelde tulevad. Või hinga sügavalt sisse ning lihtsalt naudi mõne lõhnastatud küünla aroomi.

8. Leia aega iseendale