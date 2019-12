Juuksevärvid, mida sa aastal 2020 kõikjal näed

1. Hõbeblondid juuksed

Kui täiesti hõbedased juuksed pole sinu rida, siis on meil sulle head uudised – uuel aastal on moes blondid juuksed vaid kerge hõbedase alatooniga. Ära unusta hõbešampooni kasutada, et sinu juuksevärv püsiks kirgas!

2. Lillad juuksed

Sulle tundub, et väga paljudel on juba lillad juuksed? No igal juhul ei kao lilla ka järgmisel aastal mitte kuhugi.

3. Karamelli tooni triibud

Tee oma šokolaadipruunidesse juuksed karamelli tooni triibud ja sinu juuksevärv rokib 2020. aastal 100 protsenti!

4. Värvi sisse kastetud juukseotsad

Kas sa kasutasid väiksena neid kirkaid mahapestavaid juuksevärve? See trend on midagi sarnast, aga seekord tuleb värvi sisse kasta vaid juukseotsad (ja nüüd on sul lubatud püsivärvi kasutada).

5. Tume šokolaadipruun

Jah, pruunid juukse on 2020. aastal trend. Siiski mitte kõik pruunid toonid, vaid rikkalikud tumedad šokolaadipruunid toonid.

6. Külluslik punane

2020. aastal hakkad sa kirkaid punaseid juukseid absoluutselt igal pool nägema. Ja seda heal põhjusel! Nimelt näeb see värv hea välja põhimõtteliselt kõigi nende peas, kellel on sooja alatooniga nahk.

7. Tumedad juuksejuured