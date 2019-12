Piimatööstus: laktoosivabasid tooteid tarbivad aina enam ka terved inimesed

«Kümme aastat tagasi hääbusid kõik laktoosivabad tooted, mis turule toodi, sest nende maitse ei olnud päris see õige ning inimesed ei saanud aru, millega on täpselt tegemist,» ütles Tere ASi turundusjuht Katrin Tamm, kelle sõnul on tänaseks teadlikkus laktoositalumatusest oluliselt tõusnud ning tänu sellele paneb aina rohkem inimesi tähele oma kehaga toimuvat ja teevad vastavalt sellele ka menüüs muudatusi.

Eestis esineb laktoositalumatust viimaste andmete põhjal umbes 20-30% elanikkonnast ning see haigus pole ravitav, kuid sümptomite esinemist on võimalik ennetada ja ära hoida õige toitumisega.

«Laktoosivabu tooteid tarbivad aina enam ka inimesed, kes tegelikult laktoosi taluvad. Kuna tarbijad kujundavad suuresti meie tooteportfelli, siis oleme laktoosivabade toodete pakkumist suurendanud. Näiteks sel suvel tõime turule laktoosivaba värske piima ja keefiri, mis võeti väga hästi vastu,» rääkis Tamm.

«Paljud näiteks ei tea seda, et laktoositalumatud võivad vabalt tarbida selliseid piimatooteid nagu hapupiim, keefir ja juust, sest need on reeglina kas hapendatud või fermenteeritud. Uudse lahendusena töötasime välja ka Eesti ainsa laktoosivaba Kreeka jogurti, et laiendada valikut laktoositalumatutele veelgi,» lisas Tamm, kelle sõnul ei peaks talumatud piirduma paari maitse variatsiooniga mõnes tootekategoorias kui tavalisi piimatooteid on lettidel sadu.