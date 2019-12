3 ilmselget märki sellest, et töö rikub su tervist

Töö peaks rõõmu tegema, edasi arendama ja motiveerima. Tihti kipub aga vastupidi olema — stressifaasid on märksa jõulisemad ja venivad järjest pikemaks kui rõõmuhetked. Kui ajutisest stressist saab ühel hetkel püsistress ja surve aina süveneb, siis mõjub see kehvasti tervisele ja hingele. Need kolm muutust organismis annavad selgelt märku, et su töö teeb sind tõesti haigeks.