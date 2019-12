7 põhjust, miks täna MITTE seksida

1. Kättemaks

Kõige levinum halb põhjus kellegagi magamiseks on kättemaks, ent selline vahekord ei lõppe kunagi positiivselt. Pole mõtet oma eksi parimat sõpra rajalt maha võtta lihtsalt selleks, et talle haiget teha. Pealegi - kas sa tõesti soovid, et nad hiljem mõne õlle üle sinu voodioskusi lahkavad?

2. Egolaks

Kui see seksikas baarmen mind endaga koju viis, siis ma pean ju kuum olema, eksole?! Või siis mitte. Mehed teadagi teevad oma füüsiliste vajaduste rahuldamiseks mõnikord halbu otsuseid ning kas sa juba oled kuulnud lugu, kuidas hiljuti üks mees pargipingiga seksida üritas? Eksole. Seega ei ütle fakt, et mees sinuga seksida soovib, sinu välimuse kohta mitte midagi.

3. Kodumasina-kadedus

Sinu toakaaslasele ei meeldi konditsioneerid. Sul pole piisavalt raha, et endale häid telekanaleid lubada ning sa oled juba ammu tahtnud seda mängukonsooli proovida. Aga need ei ole head põhjendused, miks magada mingi tüübiga, keda sa hommikul enam väljagi ei kannata.

4. Kaalukaotus

Jah, naisteajakirjad on juba tükk aega propageerinud müüti, et seks põletab kaloreid. Tegelikult ei ole see hoopiski nii efektiivne viis kaloreid kaotada, seega ei tohiks see olla ka peamine põhjus, miks kellegagi linade vahele ronida.

5. Halastus

Üks asi on olla empaatiline ning inimesele kaasa tunda, kuid see kaastunne peaks jääma väljaspoole magamistuba. Ning kas oled kuulnud ütlust "Ükski heategu ei jää karistuseta"? See kehtib ka selle olukorra puhul, sest proovi sa pärast koos veedetud ööd seda õnnetusehunnikut oma korterist välja ajada...

6. Teene teene vastu

Kui inimestega seksimine ei ole just sinu töö, siis pole mitte mingit põhjust kellegagi magada LIHTSALT sellepärast, et ta tegi sulle õhtusöögi välja. Arusaadav, eksole?

7. Kuulsus