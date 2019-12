Kas sealiha süües on võimalik kaalu langetada?

Personaaltreener Siim Kelneri sõnul on küsimus üksnes kogustes. Tihtipeale kipuvad inimesed aga alahindama söödud toidu kogust.

«Nii nagu 30% võrra alahinnatakse seda, mida süüakse, hinnatakse samavõrra üle oma füüsilist aktiivsust. Kui minu juurde tuleb inimene, kes ütleb, et ta ei mõista, miks kaal ei lange, kuigi ta sööb nii vähe, siis palun tal tavaliselt igapäevase toidukoguse üles märkida. Iga viimse kui ampsu. Tihtipeale tuleb ka inimesele endale üllatusena, mis on tegelikult tema päevased toidukogused,» avaldas Kelner, kelle sõnul on väga palju ka neid, kes sellisel juhul söövad vähem, sest treener vaatab kogused hiljem üle. «Samas on see ikkagi hea meetod, sest inimene mõistab, et tegelikult ei pea sööma erinevaid komme, krõpse või midagi muud ebatervislikku. Õigeid valikuid tehes püsib ka kõht kauem täis.»

Lihtne taldrikureegel

Õiged valikud on Kelneri sõnul aga need, mis tihtipeale ekstreemsete dieetide ja väidetavalt «tervislike» toidukordade varju jäävad. Proteiini- või müslibatoonid, rohke kastmega salatid ja suhkrurikkad smuutid võivad küll tunduda tervislikud, aga seda nad ei ole.

Just seepärast tuletab kogenud treener meelde taldrikureeglit, mis ütleb, et erinevad salatid või kuumtöödeldud köögiviljad peaksid moodustama koguseliselt pool taldrikust, põhitoit nagu kala-, kana- või (linnu-)liha võiks moodustada umbes veerandi ja lisand, näiteks riis, kartul, tatar, makaronid, viimase veerandi.

«See on väga lihtne reegel, aga väga paljud ei taha uskuda, et sellise toitumisega on võimalik kaalu langetada. Uskuge, see on võimalik isegi siis, kui süüa sealiha,» muigas Kelner, kes soovitas neil, kes tahavad kaalu langetada, sealihatükkidest valida fileed.

Tänu kõrgele valgusisaldusele ja väga vähesele rasvasisaldusele on see sobilikuks valikuks ka sportlastele. Kuigi linnuliha peetakse kõige väiksema rasvasisaldusega lihaks, siis tegelikult on taine sea- ja linnuliha oma rasvasisalduse poolest täiesti võrreldavad. Sealiha kasuks räägib aga, et see sisaldab enam valke, tsinki ja magneesiumi. Lisaks aitavad loomsed rasvad hoida täiskõhutunnet.

Kõige täiuslikum valguallikas

Tervislikumaks valmistusviisiks on liha keetmine, hautamine või grillimine minimaalse koguse õliga.