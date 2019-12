Mehed! 20 «seksikat» kingitust, mille tegemisest hoiduda!

On naisi, kelle arvates seksika öösärgi või pesu kinkimine on mehe poolt isekas, kuid on ka naisi, kellele selline kelmikas kingitus mõjub komplimendina. Siiski tuleks seksika kingi tegemisel arvestada, et see peegeldaks pigem kaaslase fantaasiaid kui sinu omi ning oleks vastavuses sellega, kuidas kaaslane ennast voodis näeb. Siit leiad väikese nimekirja asjadest, mida pigem kinkida ei tasuks!