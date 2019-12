6 märki, et kohtingukaaslane uurib, kas oled abielumaterjal

...ja teeb seda enne, kui on küsinud näiteks sinu hobide või sünnikoha kohta. Kui tundub, et sa oled kohtingu asemel hoopis karjäärinõustaja juurde sattunud ning kaaslane räägib juba oma palganumbritest ning uurib sinu omade kohta, siis parem hakka silmadega kõige lähemat väljapääsu otsima.

2. Kohtingu lõppedes tunned, et ei saanud tema kohta midagi teada.

Selle asemel tead sa väga palju tema erinevate sõprade kohta, kes on abielus, kihlunud, plaanivad kihluda või üritavad parasjagu lapsi saada.

Tal pole aimugi, mida sa igapäevatööna teed, kuid peale kohtingu lõppu on sul tunne, nagu oleksid just psühholoogi kabinetist välja astunud. Ilmselt üritas su kohtingukaaslane hinnata, kas sinu minevikuprobleemid ning tulevikusihid sobivad tema omadega kokku. Aga noh, hea teada, et nüüd oma emaga paremini läbi saab, kui kunagi varem.