Lõbus pühadeaegne ilutrend, millega läks kaasa isegi Katy Perry

Candy cane (jalutuskepi kujuga komm, mis on enamasti punast ja valget värvi ning mida seostatakse jõuludega) lainerijoon on ilutrend, mis on populaarne just pühadeajal. Ja kuigi tegemist ei ole just uue ilutrendiga, pole kuulsused sellega varasemalt kaasa läinud. Nüüd on aga asjalood muutunud, sest Katy Perry uues muusikavideos «Cozy Little Christmas» kaunistab lauljatari silmi just seesamune lainerijoon. Vaata, millega tegu!